Взрывоопасная ночь: Россия ответила ударами на атаку беспилотников Украины
В ночь с 8 на 9 апреля украинская армия атаковала ряд российских областей, в ответ российские войска устроили массированный обстрел территорий Украины — воздушную тревогу объявили в 11 украинских регионах.
Украинские войска продолжают активно атаковать беспилотными летательными аппаратами российскую территорию. Впрочем, российские средства ПВО успешно справляются с натиском ВСУ. Так, в ночь с 8 на 9 апреля были уничтожены по два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями, а также украинская противокорабельная ракета «Нептун» над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России.
Кроме того, глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что в Севастополе в ночь на 9 апреля сработала система уничтожения низколетящей воздушной цели. Он также добавил, что городские объекты инфраструктуры не пострадали.
Не обошлось без происшествий и в Белгородской области, где система ПВО ликвидировала украинский дрон самолетного типа, сообщило министерство обороны России.
ОТВЕТ РОССИИ
Однако не стоит думать, что российская сторона лишь отражает удары — взрывы минувшей ночью гремели и в разных областях Украины, о чем сигнализировали украинские СМИ. Так, по данным агентства РБК-Украина, произошел взрыв в Полтавской области. О взрывах в Каменском (ранее Днепродзержинске, Днепропетровская область) сообщил украинский «24 канал».
Не утихали взрывы также в Хмельницкой, Полтавской и Одесской областях. В целом ряде регионов объявлялась и воздушная тревога: это Винницкая, Днепропетровская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Одесская, Черновицкая, Хмельницкая, Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области.
МИЛЛИОН ДРОНОВ ЗА ГОД
Тем временем на Западе все явственнее понимают, что без помощи извне Украина противостоять России не может. Судя по всему, здесь готовы пичкать Киев оружием столько, сколько потребуется. Так, еще в конце марта премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что коалиция по поставкам дронов намерена за год передать на Украину один миллион беспилотников, сообщило РИА Новости.
Глава латвийского правительства добавила, что возглавляют объединение Латвия и Великобритания. Обещание поставки миллиона дронов прозвучало в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
И вряд ли это делается из-за большой любви к Украине: Силиня подчеркнула, что Россия — угроза не только для Украины, но и для Европы, а посему ЕС добивается победы Украины для собственной защиты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru