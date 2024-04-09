Взрывоопасная ночь: Россия ответила ударами на атаку беспилотников Украины

Не обошлось без происшествий и в Белгородской области, где система ПВО ликвидировала украинский дрон самолетного типа, сообщило министерство обороны России.

ОТВЕТ РОССИИ

Однако не стоит думать, что российская сторона лишь отражает удары — взрывы минувшей ночью гремели и в разных областях Украины, о чем сигнализировали украинские СМИ. Так, по данным агентства РБК-Украина, произошел взрыв в Полтавской области. О взрывах в Каменском (ранее Днепродзержинске, Днепропетровская область) сообщил украинский «24 канал».

Не утихали взрывы также в Хмельницкой, Полтавской и Одесской областях. В целом ряде регионов объявлялась и воздушная тревога: это Винницкая, Днепропетровская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Одесская, Черновицкая, Хмельницкая, Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области.

МИЛЛИОН ДРОНОВ ЗА ГОД

Тем временем на Западе все явственнее понимают, что без помощи извне Украина противостоять России не может. Судя по всему, здесь готовы пичкать Киев оружием столько, сколько потребуется. Так, еще в конце марта премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что коалиция по поставкам дронов намерена за год передать на Украину один миллион беспилотников, сообщило РИА Новости.