Еще четыре дрона сбиты над Курской областью средствами ПВО
15 декабря 202319:01
Дежурными средствами ПВО над Курской областью уничтожены еще четыре беспилотника, сообщили в российском Минобороны.
До этого оборонное ведомство сообщало о двух сбитых дронах над Курской областью.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru