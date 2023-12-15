Еще четыре дрона сбиты над Курской областью средствами ПВО

Дежурными средствами ПВО над Курской областью уничтожены еще четыре беспилотника, сообщили в российском Минобороны.

Минобороны: ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области

До этого оборонное ведомство сообщало о двух сбитых дронах над Курской областью.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиКурская ОбластьПВОУкраина

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