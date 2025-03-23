ВСУ ударили по машине главы Беловского района Курской области

ВСУ ударили по машине главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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По его словам, Волобуев регулярно навещает жителей и помогает им. В момент атаки ВСУ он развозил хлеб на собственном автомобиле. Чиновник получил акубаротравму, самостоятельно добрался до больницы, где его осмотрели врачи. Его жизни ничего не угрожает.

«FPV-дроном прямо в капот, в центральную часть капота...двигатель. Я в последнюю долю секунды выпрыгнул из машины» — сказал сам Волобуев в беседе с телеканалом «Звезда».

Волобуев отметил, что чувствует себя хорошо и уже завтра планирует быть на планерке с Хинштейном.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе в результате атаки БПЛА на машину погиб человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Хинштейн
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