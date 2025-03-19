В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадали 11 человек

ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

По словам градоначальника, украинские формирования ударили кассетными боеприпасами по центру города и жилому массиву «Строитель».

«Фиксируются повреждения гражданской инфраструктуры и домостроений», - написал Приходько в Telegram-канале.

В результате ЧП пострадали одиннадцать человек. Также Приходько сообщил, что при обстреле в Центрально-Городском районе была повреждена «ГАЗель» маршрута № 100.

В воскресенье, 16 марта, ВСУ атаковали Центрально-Городской район Горловки, пострадали пять человек, напоминает 360.ru.

