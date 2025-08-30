ВСУ пытались атаковать промышленное предприятие в Сызрани
30 августа 202506:56
Украинские военные попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев.
«Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани», — написал губернатор в Telegram-канале.
О последствиях не сообщается.
Федорищев призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников.
Ранее на территории производственного предприятия в Алексине Тульской области упали обломки БПЛА, обошлось без пострадавших.
