ВСУ пытались атаковать промышленное предприятие в Сызрани

Украинские военные попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани», — написал губернатор в Telegram-канале.

О последствиях не сообщается.

Федорищев призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников.

Ранее на территории производственного предприятия в Алексине Тульской области упали обломки БПЛА, обошлось без пострадавших.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
