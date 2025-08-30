Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Алексине под Тулой
30 августа 202503:36
Воздушную атаку отразили в Тульской области с помощью дежурных средств ПВО Минобороны. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
«В Алексине обломки БПЛА упали на территории производственного предприятия... По предварительным данным жертв и разрушений нет», - написал губернатор в Telegram-канале.
Специалисты оперативных служб работают на месте инцидента.
Ранее в селе Каменский Хутор Брянской области украинские беспилотники атаковали гражданский автомобиль. В результате погиб водитель, авто врезалось в жилой дом, спровоцировав пожар.
