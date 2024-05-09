ВСУ пытались атаковать нефтебазу под Анапой

Вооруженные силы Украины минувшей ночью пытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой, сообщает в Telegram оперштаб Краснодарского края.

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Шесть беспилотных летательных аппаратов упали на территории объекта, из-за чего вспыхнул пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее дрон ВСУ атаковал маслодельный комбинат в городе Судже Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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