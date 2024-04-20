ВСУ пять раз обстреляли курский поселок Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Курской области кассетными боеприпасами. Пострадавших нет, написал в Telegram-канале губенатор региона Роман Старовойт.

При обстреле курского поселка Теткино пострадала местная жительница

«Сегодня со стороны Украины кассетными беприпасами обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Зафиксировано 5 прилетов», - сообщил губернатор Курской области.

По словам Старовойта, подомовой обход проведут, когда позволит обстановка.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников над Курской областью, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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Фото: t.me/gubernator_46
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