ВСУ пять раз обстреляли курский поселок Теткино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Курской области кассетными боеприпасами. Пострадавших нет, написал в Telegram-канале губенатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня со стороны Украины кассетными беприпасами обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Зафиксировано 5 прилетов», - сообщил губернатор Курской области.
По словам Старовойта, подомовой обход проведут, когда позволит обстановка.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников над Курской областью, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru