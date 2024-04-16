При обстреле курского поселка Теткино пострадала местная жительница

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Теткино Курской области ранения получила местная жительница, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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По его словам, женщине оказали помощь на месте. После этого ее доставили в районную больницу.

В ходе обстрела повреждено 11 домовладений, четыре автомобиля и два магазина. Один из домов серьезно пострадал от прямого попадания.

Во вторник украинские войска обстреляли село Красный Хутор Белгородской области. Повреждено административное здание сельскохозяйственного предприятия, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram/Гладков
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