При обстреле курского поселка Теткино пострадала местная жительница
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Теткино Курской области ранения получила местная жительница, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
По его словам, женщине оказали помощь на месте. После этого ее доставили в районную больницу.
В ходе обстрела повреждено 11 домовладений, четыре автомобиля и два магазина. Один из домов серьезно пострадал от прямого попадания.
Во вторник украинские войска обстреляли село Красный Хутор Белгородской области. Повреждено административное здание сельскохозяйственного предприятия, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru