При обстреле курского поселка Теткино пострадала местная жительница

По его словам, женщине оказали помощь на месте. После этого ее доставили в районную больницу.

В ходе обстрела повреждено 11 домовладений, четыре автомобиля и два магазина. Один из домов серьезно пострадал от прямого попадания.

Во вторник украинские войска обстреляли село Красный Хутор Белгородской области. Повреждено административное здание сельскохозяйственного предприятия, сообщает «Радиоточка НСН».

