ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске
17 мая 202404:31
Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников нефтебазу и морской порт Новороссийска, сообщает Telegra-канал Mash.
Как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, система ПВО отработала по целям, сбито 10 дронов. После их падения возникли локальные возгорания. Предварительно, пострадавших нет.
По словам местных жителей, в некоторых районах города пропало электричество.
Ранее стало известно, что в Севастополе отключилось электричество после повреждения подстанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru