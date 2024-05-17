ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников нефтебазу и морской порт Новороссийска, сообщает Telegra-канал Mash.

Губернатор Шапша: В Калужской области уничтожен беспилотник

Как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, система ПВО отработала по целям, сбито 10 дронов. После их падения возникли локальные возгорания. Предварительно, пострадавших нет.

По словам местных жителей, в некоторых районах города пропало электричество.

Ранее стало известно, что в Севастополе отключилось электричество после повреждения подстанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиАтакаНовороссийск

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