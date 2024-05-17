Развожаев: В Севастополе отключилось электричество после повреждения подстанции
В Севастополе частично отключено электричество, сообщил в Telegram глава региона Михаил Развожаев.
По его словам, это произошло после того, как на подстанцию упали обломки сбитых украинских беспилотников. После отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения.
До этого губернатор заявил, что в Севастополе отражается атака дронов, ущерба гражданской инфраструктуре не было.
Ранее Развожаев сообщил, что три дома и автомобиль получили повреждения после уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru