Развожаев: В Севастополе отключилось электричество после повреждения подстанции

В Севастополе частично отключено электричество, сообщил в Telegram глава региона Михаил Развожаев.

Развожаев: Отражена массированная атака ВСУ на Севастополь

По его словам, это произошло после того, как на подстанцию упали обломки сбитых украинских беспилотников. После отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения.

До этого губернатор заявил, что в Севастополе отражается атака дронов, ущерба гражданской инфраструктуре не было.

Ранее Развожаев сообщил, что три дома и автомобиль получили повреждения после уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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