Развожаев: В Севастополе отключилось электричество после повреждения подстанции

По его словам, это произошло после того, как на подстанцию упали обломки сбитых украинских беспилотников. После отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения.

До этого губернатор заявил, что в Севастополе отражается атака дронов, ущерба гражданской инфраструктуре не было.

Ранее Развожаев сообщил, что три дома и автомобиль получили повреждения после уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

