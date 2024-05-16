Губернатор Шапша: В Калужской области уничтожен беспилотник
16 мая 202407:30
Беспилотник уничтожили ночью 16 мая в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
«В Сухиничском районе силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал губернатор в Telegram.
По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зарегистрировано. На месте ЧП находится оперативная группа.
Ранее министерство по безопасности Тульской области сообщило, что над регионом сбили два беспилотника, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru