Губернатор Шапша: В Калужской области уничтожен беспилотник

«В Сухиничском районе силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал губернатор в Telegram.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зарегистрировано. На месте ЧП находится оперативная группа.

Ранее министерство по безопасности Тульской области сообщило, что над регионом сбили два беспилотника, напоминает телеканал «360».

