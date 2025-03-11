СМИ: ВСУ обстреляли ТЦ «Добрыня» из РСЗО Himars
Вооруженные силы Украины обстреляли торговый центр «Добрыня» из американской реактивной системы залпового огня Himars, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, количество погибших увеличилось до четырех, раненых — до 10. Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями и переломами.
Всего было два прилёта ракет со стороны Украины. Первая попала в частный гараж, через 20 минут вторая упала на торговый центр, который находится в 100 метрах от постройки.
Ранее сообщалось, что три человека погибли и девять получили ранения в результате удара по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru