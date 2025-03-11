СМИ: ВСУ обстреляли ТЦ «Добрыня» из РСЗО Himars

По предварительным данным, количество погибших увеличилось до четырех, раненых — до 10. Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями и переломами.

Всего было два прилёта ракет со стороны Украины. Первая попала в частный гараж, через 20 минут вторая упала на торговый центр, который находится в 100 метрах от постройки.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и девять получили ранения в результате удара по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

