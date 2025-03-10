Три человека погибли, девять пострадали при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области

Три человека погибли и девять получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, удар был нанесен в вечернее время, когда люди пришли за покупками. Среди раненых — четверо подростков 13-14 лет, но все они, как отметил Хинштейн, не получили тяжелых повреждений.