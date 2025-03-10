Три человека погибли, девять пострадали при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области

Три человека погибли и девять получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, удар был нанесен в вечернее время, когда люди пришли за покупками. Среди раненых — четверо подростков 13-14 лет, но все они, как отметил Хинштейн, не получили тяжелых повреждений.

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Все пострадавшие были доставлены в Беловскую центральную районную больницу для оказания первой помощи. В ближайшее время их планируется перевезти в областную клиническую больницу с помощью санавиации.

Врио губернатора выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что власти Курской области окажут им всю необходимую поддержку. Хинштейн также отметил, что ситуация находится под его личным контролем и поблагодарил врачей за их работу в сложных условиях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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