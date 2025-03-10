Три человека погибли, девять пострадали при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области
Три человека погибли и девять получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, удар был нанесен в вечернее время, когда люди пришли за покупками. Среди раненых — четверо подростков 13-14 лет, но все они, как отметил Хинштейн, не получили тяжелых повреждений.
Все пострадавшие были доставлены в Беловскую центральную районную больницу для оказания первой помощи. В ближайшее время их планируется перевезти в областную клиническую больницу с помощью санавиации.
Врио губернатора выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что власти Курской области окажут им всю необходимую поддержку. Хинштейн также отметил, что ситуация находится под его личным контролем и поблагодарил врачей за их работу в сложных условиях, передает «Радиоточка НСН».
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