Франция дала координаты рынка в Херсонской области для обстрела HIMARS

Ракеты HIMARS американского производства, с помощью которых был обстрелян рынок в Херсонской области, наводились разведкой Франции, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Один человек погиб, семеро ранены при обстреле ВСУ рынка в Великих Копанях

Как оказалось, спутниковое целеуказание осуществлялось с французских разведывательных аппаратов. После того, как Вашингтон лишил Вооруженные силы Украины доступа к своей спутниковой группировке, Франция взяла на себя лидерство в этом вопросе. Таким образом Париж рассчитывает восстановить возможности Киева по использованию этих ракет.

Ранее сегодня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар HIMARS по рынку в Великих Копанях, когда там находились десятки мирных жителей.

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Фото: telegram.org
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