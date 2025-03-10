Франция дала координаты рынка в Херсонской области для обстрела HIMARS
Ракеты HIMARS американского производства, с помощью которых был обстрелян рынок в Херсонской области, наводились разведкой Франции, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
Как оказалось, спутниковое целеуказание осуществлялось с французских разведывательных аппаратов. После того, как Вашингтон лишил Вооруженные силы Украины доступа к своей спутниковой группировке, Франция взяла на себя лидерство в этом вопросе. Таким образом Париж рассчитывает восстановить возможности Киева по использованию этих ракет.
Ранее сегодня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар HIMARS по рынку в Великих Копанях, когда там находились десятки мирных жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru