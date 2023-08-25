ВСУ обстреляли Старую Николаевку в Курской области

Украинская армия 25 августа обстреляла деревню Старая Николаевка Рыльского района Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Старовойт: ВСУ обстреляли село Елизаветовка и поселок Теткино

Пострадавших нет. Зафиксировано прямое попадание в жилой дом.

В результате обстрела нарушено электроснабжение населенного пункта. При первой возможности бригады приступят к ремонту, пообещал губернатор.

Также обстрелу подверглись село Волфино Глушковского района и поселок Краснооктябрьский. Пострадавших и разрушений нет.

Старовойт в пятницу заявил о двух пострадавших в результате украинского обстрела деревни Елизаветовка Глушковского района, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУКурская Область

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