ВСУ обстреляли Старую Николаевку в Курской области
Украинская армия 25 августа обстреляла деревню Старая Николаевка Рыльского района Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
Пострадавших нет. Зафиксировано прямое попадание в жилой дом.
В результате обстрела нарушено электроснабжение населенного пункта. При первой возможности бригады приступят к ремонту, пообещал губернатор.
Также обстрелу подверглись село Волфино Глушковского района и поселок Краснооктябрьский. Пострадавших и разрушений нет.
Старовойт в пятницу заявил о двух пострадавших в результате украинского обстрела деревни Елизаветовка Глушковского района, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru