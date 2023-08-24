Старовойт: ВСУ обстреляли село Елизаветовка и поселок Теткино
Украинские войска вечером в четверг обстреляли село Елизаветовка и поселок Теткино Глушковского района Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
В Елизаветовке повреждены окна, фасады и заборы трех домовладений, пробита газовая труба. Начались восстановительные работы.
В Теткино зафиксированы прилеты трех мин. Пострадавших и разрушений нет.
«Всем окажем необходимую помощь в ремонте», - пообещал Старовойт.
Утром 24 августа под обстрел попал поселок Белая Березка в Брянской области. В населенном пункте было нарушено энергоснабжение, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru