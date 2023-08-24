Старовойт: ВСУ обстреляли село Елизаветовка и поселок Теткино

Украинские войска вечером в четверг обстреляли село Елизаветовка и поселок Теткино Глушковского района Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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В Елизаветовке повреждены окна, фасады и заборы трех домовладений, пробита газовая труба. Начались восстановительные работы.

В Теткино зафиксированы прилеты трех мин. Пострадавших и разрушений нет.

«Всем окажем необходимую помощь в ремонте», - пообещал Старовойт.

Утром 24 августа под обстрел попал поселок Белая Березка в Брянской области. В населенном пункте было нарушено энергоснабжение, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелКурская Область

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