ВСУ обстреляли село Волфино Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 февраля нанесли удар по селу Волфино Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
По его словам, пострадавших и разрушений в результате обстрела нет. На месте работают оперативные службы.
ВСУ во вторник обстреляли три села и хутор в Курской области. Повреждения получили тракторы и автомобиль, а также линия электропередачи.
Украинские войска в пятницу атаковали город Шебекино Белгородской области. Беспилотник сбросил взрывное устройство на припаркованный автомобиль, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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