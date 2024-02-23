ВСУ обстреляли село Волфино Курской области

По его словам, пострадавших и разрушений в результате обстрела нет. На месте работают оперативные службы.

ВСУ во вторник обстреляли три села и хутор в Курской области. Повреждения получили тракторы и автомобиль, а также линия электропередачи.

Украинские войска в пятницу атаковали город Шебекино Белгородской области. Беспилотник сбросил взрывное устройство на припаркованный автомобиль, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

