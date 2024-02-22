ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок в Брянской области
22 февраля 202412:00
Украинская сторона обстреляла из РСЗО кассетными снарядами брянский населенный пункт Борок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, в результате обстрела ВСУ никто не пострадал.
При обстреле было повреждено здание автосервиса и два автомобиля.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что с 29 декабря 2023 года из-за обстрелов повреждения в Белгороде получили 1750 жилых помещений, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru