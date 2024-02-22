ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок в Брянской области

По его словам, в результате обстрела ВСУ никто не пострадал.

При обстреле было повреждено здание автосервиса и два автомобиля.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что с 29 декабря 2023 года из-за обстрелов повреждения в Белгороде получили 1750 жилых помещений, напоминает RT.

