ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок в Брянской области

Украинская сторона обстреляла из РСЗО кассетными снарядами брянский населенный пункт Борок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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По его словам, в результате обстрела ВСУ никто не пострадал.

При обстреле было повреждено здание автосервиса и два автомобиля.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что с 29 декабря 2023 года из-за обстрелов повреждения в Белгороде получили 1750 жилых помещений, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Брянская ОбластьСпецоперацияОбстрелУкраинаВСУ

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