ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка
25 мая 202321:09
Под обстрел украинской армии вечером 25 мая попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. Осколками повреждены два частных домовладения: выбиты окна и посечен забор.
Гладков заявил, что подворовой обход продолжится утром.
В Донецкой республике ВСУ обстреляли жилой массив «Строитель» в Горловке. Мэр города Иван Приходько сообщил о семи раненых, двое из них дети, передает «Радиоточка НСН».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru