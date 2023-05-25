ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка

Под обстрел украинской армии вечером 25 мая попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ выпустили 84 снаряда по погранпереходу в селе Козинка под Белгородом

Пострадавших нет. Осколками повреждены два частных домовладения: выбиты окна и посечен забор.

Гладков заявил, что подворовой обход продолжится утром.

В Донецкой республике ВСУ обстреляли жилой массив «Строитель» в Горловке. Мэр города Иван Приходько сообщил о семи раненых, двое из них дети, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород

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