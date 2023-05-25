ВСУ выпустили 84 снаряда по погранпереходу в селе Козинка под Белгородом

Украинская сторона выпустила 84 снаряда по погранпереходу в селе Козинка в Белгородской области, сообщил региональный глава Вячеслав Гладков.

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По его словам, после атаки ВСУ на территории села Козинка произошел пожар.

Губернатор отметил, что три беспилотника сбили в поселке Маслова Пристань, селах Середа и Графовка Шебекинского городского округа. Также дважды под обстрел попало село Терезовка. В результате инцидента пострадал одни человек. Под минометным обстрелом находился погранпереход в Шебекино, по самому же городу работала украинская артиллерия, отметил Гладков.

Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород

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