ВСУ обстреляли село Дорогощь в Белгородской области
Украинская сторона обстреляла село Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако осколками были повреждены два частных дома. Отмечается, что у них выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Также поврежден один автомобиль.
Кроме того, замечены повреждения здания местной школы. Школьники Белгородской области посещают занятия в удаленном формате.
Накануне Украина дважды обстреляла село Большетроицкое в Белгородской области, напоминает RT. При одной из атак пострадал местный житель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru