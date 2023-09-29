ВСУ обстреляли село Дорогощь в Белгородской области

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако осколками были повреждены два частных дома. Отмечается, что у них выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Также поврежден один автомобиль.

Кроме того, замечены повреждения здания местной школы. Школьники Белгородской области посещают занятия в удаленном формате.

Накануне Украина дважды обстреляла село Большетроицкое в Белгородской области, напоминает RT. При одной из атак пострадал местный житель.

