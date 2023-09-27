Мужчина пострадал при обстреле села Большетроицкое под Белгородом
Местный житель получил осколочные ранения бедра при обстреле со стороны ВСУ села Большетроицкое Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Есть один пострадавший - мужчина в момент обстрела косил траву на участке. <...> Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал губернатор.
Кроме того, из-за обстрела посекло крышу частного домовладения, пишет RT. На месте работают оперативные и аварийные службы.
Накануне Гладков сообщил, что пять человек пострадали при обстреле Уразово и Шебекино, пострадавшим оказали необходимую медпомощь, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru