Мужчина пострадал при обстреле села Большетроицкое под Белгородом

«Есть один пострадавший - мужчина в момент обстрела косил траву на участке. <...> Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал губернатор.

Кроме того, из-за обстрела посекло крышу частного домовладения, пишет RT. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Накануне Гладков сообщил, что пять человек пострадали при обстреле Уразово и Шебекино, пострадавшим оказали необходимую медпомощь, напоминает «Свободная пресса».

