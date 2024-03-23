ВСУ обстреляли село Борисовка в Белгородской области

Украинская сторона обстреляла село Борисовка Волоконовского района с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате инцидента была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались жители Борисовки, Киселева, Плотвянки, Нового, Давыдкина, Плотовки и Коновалово.

Гладков заверил, что аварийные службы в скором времени приступят к ликвидации последствий.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью в Белгородской области были перехвачены и уничтожены пять беспилотников.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьУкраинаВСУ

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