ВСУ обстреляли село Борисовка в Белгородской области

По его словам, в результате инцидента была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались жители Борисовки, Киселева, Плотвянки, Нового, Давыдкина, Плотовки и Коновалово.

Гладков заверил, что аварийные службы в скором времени приступят к ликвидации последствий.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью в Белгородской области были перехвачены и уничтожены пять беспилотников.

