ВСУ обстреляли село Борисовка в Белгородской области
23 марта 202413:47
Украинская сторона обстреляла село Борисовка Волоконовского района с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате инцидента была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались жители Борисовки, Киселева, Плотвянки, Нового, Давыдкина, Плотовки и Коновалово.
Гладков заверил, что аварийные службы в скором времени приступят к ликвидации последствий.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью в Белгородской области были перехвачены и уничтожены пять беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru