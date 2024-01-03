ВСУ обстреляли села Замостье и Муром Белгородской области

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали два села в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В частном секторе Белгорода обнаружили два неразорвавшихся снаряда

В Грайворонском городском округе под обстрел попало село Замостье. В здании магазина выбиты окна и посечен фасад.

В Шебекинском городском округе дрон-камикадзе ВСУ сбросил осколочный боеприпас. Повреждения получил частный жилой дом.

Пострадавших в результате атак нет, уточнил Гладков.

В среду, 3 января, ВСУ обстреляли село Глотово Грайворонского округа. Из-за повреждения линии электропередачи три населенных пункта остались без света, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/vvgladkov
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