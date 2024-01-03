ВСУ обстреляли села Замостье и Муром Белгородской области
Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали два села в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
В Грайворонском городском округе под обстрел попало село Замостье. В здании магазина выбиты окна и посечен фасад.
В Шебекинском городском округе дрон-камикадзе ВСУ сбросил осколочный боеприпас. Повреждения получил частный жилой дом.
Пострадавших в результате атак нет, уточнил Гладков.
В среду, 3 января, ВСУ обстреляли село Глотово Грайворонского округа. Из-за повреждения линии электропередачи три населенных пункта остались без света, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru