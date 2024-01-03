В частном секторе Белгорода обнаружили два неразорвавшихся снаряда

Два неразорвавшихся украинских снаряда обнаружили в частном секторе Белгорода, написал в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

Один из снарядов при обстреле Шебекино Белгородской области попал в административное здание

На место прибыли взрывотехники ОМОН Росгвардии и Министерства обороны. Один из снарядов обезвредили на месте.

Территория оцеплена. Жителей близлежащих домов перевезли в безопасное место.

Утром 3 января Министерство обороны сообщило об уничтожении 12 украинских ракет над Белгородской областью, пишет RT.

В субботу, 30 декабря, украинская армия обстреляла центр Белгорода. Погибли 25 человек, более 130 пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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