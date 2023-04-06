ВСУ обстреляли поселок Запесочье в Брянской области
6 апреля 202307:27
Поселок Запесочье в Погарском районе Брянской области подвергся минометному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля», — написла губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, никто не пострадал. На месте ЧП работают оперативные службы.
Накануне ВСУ обстреляли Курскую область, поселок Краснооктябрьский оказался обесточен, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru