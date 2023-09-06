ВСУ обстреляли поселок Уразово Белгородской области

Под обстрел со стороны Украины в среду вечером попал поселок Уразово Валуйского округа, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли белгородское село Вязовое

Пострадавших нет. Повреждено одно частное домовладение.

«На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», - сообщил глава региона.

Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Также дрон ВСУ уничтожен в небе над Курской областью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаБелгородская область

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