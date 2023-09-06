ВСУ обстреляли белгородское село Вязовое
Украинские войска обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, обстрелу подверглась окраина населенного пункта, пишет RT. Никто не пострадал.
«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Вязовое и Илек-Пеньковка», — уточнил Гладков в своем Telegram-канале.
Аварийные бригады начнут ликвидацию последствий ЧП в ближайшее время.
Ранее ВСУ обстреляли село Уразово под Белгородом из систем реактивного залпового огня, были повреждены около 30 частных домовладений, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru