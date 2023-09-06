ВСУ обстреляли белгородское село Вязовое

Украинские войска обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Как отметил губернатор, обстрелу подверглась окраина населенного пункта, пишет RT. Никто не пострадал.

«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Вязовое и Илек-Пеньковка», — уточнил Гладков в своем Telegram-канале.

Аварийные бригады начнут ликвидацию последствий ЧП в ближайшее время.

Ранее ВСУ обстреляли село Уразово под Белгородом из систем реактивного залпового огня, были повреждены около 30 частных домовладений, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: t.me/vvgladkov
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