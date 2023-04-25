ВСУ обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области

Поселок Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгородский губернатор заявил об отсутствии пострадавших при новом обстреле Мурома

«В результате ... повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что никто из жителей не пострадал. На месте ЧП работают аварийные и оперативные службы, пишет Газета.ру.

Накануне под обстрел попало белгородское село Ясные Зори, пострадавших нет, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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