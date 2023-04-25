ВСУ обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области
Поселок Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате ... повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи», — написал глава области в своем Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что никто из жителей не пострадал. На месте ЧП работают аварийные и оперативные службы, пишет Газета.ру.
Накануне под обстрел попало белгородское село Ясные Зори, пострадавших нет, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- СМИ: Кабмин поддержал законопроект о праве регионов на усыпление бездомных собак
- ВСУ обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области
- В Крыму предложили отменить решение о передаче полуострова УССР
- Парковки в Москве будут бесплатными 1, 8 и 9 мая
- Экс-министр безопасности ДНР предупредил, что контрнаступление ВСУ может быть опасно для России
- В Волгоградской области разбился вертолет
- Маск отреагировал на статью о наступлении ВСУ
- Аналитик: Запад должен пересмотреть подход к России и принять ее в европейскую семью
- «Росэнергоатом»: Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году
- СМИ: танки «Армата» начали применять в зоне спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru