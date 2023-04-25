ВСУ обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области

«В результате ... повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что никто из жителей не пострадал. На месте ЧП работают аварийные и оперативные службы, пишет Газета.ру.

Накануне под обстрел попало белгородское село Ясные Зори, пострадавших нет, напоминает телеканал «360».

