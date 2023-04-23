Белгородский губернатор заявил об отсутствии пострадавших при новом обстреле Мурома

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о последствиях повторного обстрела села Муром в Шебекинском районе.

Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

По его словам, пострадавших при новом обстреле нет.

Повреждены три частных домовладения. Там выбиты окна, частично разрушены крыши, фасады и заборы, уточнил Гладков.

«Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход продолжается», - сообщил губернатор.

В воскресенье, 23 апреля, под обстрелом оказались несколько муниципалитетов Белгородской области. В селе Сподарюшино Грайворонского городского округа разрушен дом и хозяйственные постройки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: telegram.org/vvgladkov
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