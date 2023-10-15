ВСУ обстреляли окраины двух белгородских сел

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье обстреляли окраины двух сел в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По Белгородской области ВСУ нанесли более 100 ударов

Под удар попали окраины сел Демидовка и Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет.

Гладков уточнил, что в результате обстрела повреждена линия электропередачи. В светлое время суток аварийные службы начнут восстановительные работы.

Гладков 15 октября сообщил, что система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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