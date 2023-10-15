ВСУ обстреляли окраины двух белгородских сел

Под удар попали окраины сел Демидовка и Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет.

Гладков уточнил, что в результате обстрела повреждена линия электропередачи. В светлое время суток аварийные службы начнут восстановительные работы.

Гладков 15 октября сообщил, что система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду, передает «Радиоточка НСН».

