ВСУ обстреляли окраины двух белгородских сел
15 октября 202317:59
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье обстреляли окраины двух сел в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Под удар попали окраины сел Демидовка и Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет.
Гладков уточнил, что в результате обстрела повреждена линия электропередачи. В светлое время суток аварийные службы начнут восстановительные работы.
Гладков 15 октября сообщил, что система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иранского режиссера Мехрджуи и его супругу нашли мертвыми в их доме
- СМИ: в Судане убиты не менее восьми украинских наемников
- Лавров заявил, что Зеленский «всех достал»
- ВСУ обстреляли окраины двух белгородских сел
- В Петербурге первокласснику сломали позвоночник во время перемены
- Журова назвала главу МОК Баха заложником политиков
- Белый дом: Израиль частично возобновил подачу воды в сектор Газа
- В центре Москвы мужчина распылил газовый баллончик в лицо охраннику кафе
- Пить или не пить? Российский рынок вина меняет структуру
- В Европарламенте заявили о невозможности Молдавии вступить в ЕС без Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru