ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области

Под минометный огонь попали сразу несколько сел под городом Шебекино, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на Белгородскую и Курскую области

«Несколько сел в Шебекинском городском округе попали под минометный обстрел. Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сел. Аварийные службы уже на месте», - пояснил глава региона.

По оценке Гладкова, на устранение последствий обстрела потребуется 2 часа. Соответствующие службы ведут подомовой обход территории.

Ранее частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» решила открыть центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на бизнесмен Евгения Пригожина.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
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