Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на Белгородскую и Курскую области

Украинские войска собираются начать наступление на Белгородскую и Курскую области предстоящей зимой. Об этом рассказал пленный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин, сообщило агентство РИА Новости.

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По словам военнопленного, на российской территории работают диверсионно-разведывательные группы, осуществляя подрывную деятельность, оставляя вооружение и взрывные устройства для проведения полномасштабного наступления на Курском и Белгородском направлении. Военный указал, что наступление планируется зимой, когда техника сможет пройти по твердому грунту.

О планах украинского командования забросить диверсантов на технике с российскими знаками в Курскую, Брянскую и Белгородскую области для нанесения ударов по инфраструктуре в начале недели рассказывал военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук.

Ранее украинский военнопленный рассказал о сокрытии данных Киевом о погибших. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияВСУНаступлениеПленные
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