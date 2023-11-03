ВСУ обстреляли курские села Успеновка и Локоть
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу, 3 ноября, обстреляли села Локоть и Успеновка Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
В селе Локоть зафиксировано шесть прилетов. Пострадавших нет. Повреждена сельскохозяйственная постройка в одном домовладении.
При обстреле Успеновки также никто не пострадал. В трех домовладениях повреждены окна и обшивка.
«Всем окажем помощь в ремонте», - подчеркнул Старовойт.
Во вторник ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Повреждения получили три частных домовладения, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru