В Донецке погибли два человека в результате обстрела ВСУ

Под удар украинских войск попал Буденновский район Донецка. В оперативных службах заявили о гибели двух человек.

Также сообщается о пяти пострадавших. Среди них три сотрудника МЧС.

На прошлой неделе при обстреле украинской армией Куйбышевского района Донецка погибла женщина 1951 года рождения, передает «Радиоточка НСН».

