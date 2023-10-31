В Донецке погибли два человека в результате обстрела ВСУ
31 октября 202321:59
При обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два человека, пишет ТАСС.
Под удар украинских войск попал Буденновский район Донецка. В оперативных службах заявили о гибели двух человек.
Также сообщается о пяти пострадавших. Среди них три сотрудника МЧС.
На прошлой неделе при обстреле украинской армией Куйбышевского района Донецка погибла женщина 1951 года рождения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Донецке погибли два человека в результате обстрела ВСУ
- США направят на Ближний Восток еще 300 военнослужащих
- Медведева исполнит главную роль в шоу Авербуха «Корова на льду»
- Путин подписал указ об отставке губернатора Вологодской области
- Мусульманский совет США потребовал от Байдена прекратить огонь в Газе
- Диетолог посоветовала худеющим не пропускать обед и ужин
- Психолог: стресс может помочь в борьбе с онкологией
- Сотрудник завода «Урал» в Соликамске заявил о частых взрывах на производстве
- Эксперт посоветовала россиянкам не мечтать о браке с программистом
- FT: уходящим из РФ западным компаниям запретили выводить средства в валюте
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru