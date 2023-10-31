В Донецке погибли два человека в результате обстрела ВСУ

При обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два человека, пишет ТАСС.

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Под удар украинских войск попал Буденновский район Донецка. В оперативных службах заявили о гибели двух человек.

Также сообщается о пяти пострадавших. Среди них три сотрудника МЧС.

На прошлой неделе при обстреле украинской армией Куйбышевского района Донецка погибла женщина 1951 года рождения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ОбстрелВСУДНРДонецк

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