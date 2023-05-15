ВСУ обстреляли два населенных пункта под Курском
15 мая 202309:15
Украинские силовики обстреляли населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Никто не пострадал, отмечает телеканал «360». Аварийные службы начали ремонтные работы.
Ранее ВСУ обстреляли поселок Теткино под Курском, было зафиксировано частичное нарушение электроснабжения, напоминает РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru