ВСУ обстреляли два населенных пункта под Курском

Украинские силовики обстреляли населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

«Повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Никто не пострадал, отмечает телеканал «360». Аварийные службы начали ремонтные работы.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Теткино под Курском, было зафиксировано частичное нарушение электроснабжения, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: telegram.org/z
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