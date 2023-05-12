ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Украинская армия нанесла удар по поселку Теткино в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Неразорвавшийся снаряд вынесли из детсада в Теткино после обстрела ВСУ

В результате обстрела поврежден фасад и выбиты окна трех домов. Местные жители не пострадали, уточнил Старовойт.

«В районе обстрела частично нарушено электроснабжение», - сообщил губернатор.

По его словам, специалисты ведут восстановительные работы. Власти окажут помощь жителям поселка.

Украинский беспилотник 11 мая атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУУкраина

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