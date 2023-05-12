ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
12 мая 202321:20
Украинская армия нанесла удар по поселку Теткино в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
В результате обстрела поврежден фасад и выбиты окна трех домов. Местные жители не пострадали, уточнил Старовойт.
«В районе обстрела частично нарушено электроснабжение», - сообщил губернатор.
По его словам, специалисты ведут восстановительные работы. Власти окажут помощь жителям поселка.
Украинский беспилотник 11 мая атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru