ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области
6 августа 202320:29
Украинская армия обстреляла город Днепрорудное в Запорожской области, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
ВСУ нанесли удар по центру города. Снаряды упали во дворе двух девятиэтажных домов.
Ранения получили шесть человек. Одного пострадавшего госпитализировали в реанимацию городской больницы, другого отправили в Мелитополь.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил об уничтожении в регионе трех штурмовых бригад ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru