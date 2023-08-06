ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области

Украинская армия обстреляла город Днепрорудное в Запорожской области, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

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ВСУ нанесли удар по центру города. Снаряды упали во дворе двух девятиэтажных домов.

Ранения получили шесть человек. Одного пострадавшего госпитализировали в реанимацию городской больницы, другого отправили в Мелитополь.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил об уничтожении в регионе трех штурмовых бригад ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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