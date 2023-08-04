ФСБ задержала в Запорожской области планировавшего теракт украинца

Как отметили в ведомстве, сотрудники спецслужбы совместно с работниками МВД задержали злоумышленника, который намеревался совершить теракт с применением самодельного взрывного устройства в отношении местного чиновника. По данным ФСБ, деятельность задержанного координировали сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны. Они снабдили гражданина взрывчаткой и заранее сообщили о следующих целях — высокопоставленных сотрудниках правоохранительных органов области.

Известно, что во время обысков у подозреваемого нашли тайник с взрывчатыми веществами и компонентами для изготовления взрывного устройства. ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на совершение теракта.

Ранее российская спецслужба задержала подозреваемого в подготовке теракта у одного из зданий правоохранительных органов в Армавире, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

