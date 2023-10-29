ВСУ обстреляли деревню Городище Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Городище Рыльского района Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Гладков: ВСУ за сутки нанесли удары по шести населенным пунктам

Обстрел зафиксирован днем в воскресенье. Пострадавших нет, система электроснабжения не пострадала.

При необходимости власти окажут местным жителям помощь в ремонте поврежденного имущества, пообещал Старовойт.

ВСУ за сутки нанесли по территории Белгородской области 18 ударов. Пострадавших и разрушений нет, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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