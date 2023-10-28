Гладков: ВСУ за сутки нанесли удары по шести населенным пунктам
Украинские войска за минувшие сутки сбросили на Белгородскую область девять взрывных устройств, никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в Белгородском районе ВСУ выпустили артиллерийский снаряд по селу Журавлевка и сбросили два взрывных устройства в населенном пункте Щетиновка.
Кроме того, в селе Безымено Грайворонского городского округа украинские войска выпустили 2 минометных снаряда, в селах Пороз и Дроновка – 4 и 3 снаряда.
«На окраине села Сподарюшино противник сбросил с БВС 7 взрывных устройств», — добавил Гладков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru