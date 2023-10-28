Гладков: ВСУ за сутки нанесли удары по шести населенным пунктам

По словам губернатора, в Белгородском районе ВСУ выпустили артиллерийский снаряд по селу Журавлевка и сбросили два взрывных устройства в населенном пункте Щетиновка.

Кроме того, в селе Безымено Грайворонского городского округа украинские войска выпустили 2 минометных снаряда, в селах Пороз и Дроновка – 4 и 3 снаряда.

«На окраине села Сподарюшино противник сбросил с БВС 7 взрывных устройств», — добавил Гладков.

