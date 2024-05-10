В Курской области три дома загорелись после атаки ВСУ
Три дома загорелись в поселке Теткино Глушковского района Курской области в результате атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
По словам губернатора, ночью украинские силы сбросили на поселок взрывные устройства с коптеров, а также атаковали населенный пункт дронами-камикадзе.
«Загорелись три дома. Никто из жителей не пострадал», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Пожарные расчеты и добровольцы пожарной дружины ликвидировали огонь.
Ранее ВСУ атаковали дроном автозаправочную станцию в Теткино, возник пожар на электроподстанции у АЗС, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru