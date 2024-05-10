Над Брянской областью сбили три беспилотника ВСУ

Средства системы ПВО России сбили три беспилотника Украины в небе над Брянской областью, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

Беспилотник атаковал промзону предприятия в башкирском Салавате

По его словам, они уничтожены над Трубчевским районом. В результате атаки пострадавшие и разрушения отсутствуют. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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