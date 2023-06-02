ВСУ обстреляли больничный городок в Запорожской области

Украинские войска обстреляли больничный городок в поселке городского типа Розовка в Куйбышевском районе Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«На Запорожье боевики ВСУ нанесли удар по больничному городку», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел около 11:00. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Ранее украинские военные обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области, погибли две женщины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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