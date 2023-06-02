ВСУ обстреляли больничный городок в Запорожской области
2 июня 202312:12
Украинские войска обстреляли больничный городок в поселке городского типа Розовка в Куйбышевском районе Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На Запорожье боевики ВСУ нанесли удар по больничному городку», — написал эксперт в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел около 11:00. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.
Ранее украинские военные обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области, погибли две женщины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru