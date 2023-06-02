Украинские войска обстреляли брянское село Ломаковка
2 июня 202307:31
Село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате ... загорелся жилой дом», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как отметил Богомаз, при обстреле никто не пострадал, указывает телеканал «360». На месте ЧП работают оперативные службы.
Накануне в Брянской области упал и взорвался беспилотник, напоминает Газета.ру. Инцидент произошел в районе поселка Найтоповичи. Пострадавших и разрушений нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru