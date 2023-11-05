ВСУ обстреляли Белгородскую область

Вооруженные силы Украины 4 ноября нанесли удары по Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков: на подлете к Белгороду сбили две воздушные цели

По его словам, в Белгородском районе над селами Соломино и Ближнее российскими средствами противовоздушной обороны было сбито по одному беспилотнику противника. Жертв и разрушений нет.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый. Там зарегистрировано 11 прилетов. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе по МАПП «Шебекино» выпущено два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копьё». Как отметил губернатор, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее в Шебекинском городском округе Белгородской области сработала российская система ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры