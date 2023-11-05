ВСУ обстреляли Белгородскую область
Вооруженные силы Украины 4 ноября нанесли удары по Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Белгородском районе над селами Соломино и Ближнее российскими средствами противовоздушной обороны было сбито по одному беспилотнику противника. Жертв и разрушений нет.
В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый. Там зарегистрировано 11 прилетов. Пострадавших и разрушений нет.
В Шебекинском городском округе по МАПП «Шебекино» выпущено два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копьё». Как отметил губернатор, никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее в Шебекинском городском округе Белгородской области сработала российская система ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru