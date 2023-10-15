Гладков: на подлете к Белгороду сбили две воздушные цели
Система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Данные о последствиях на земле уточняются, отметил губернатор.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 14 октября нанесли по Белгородской области 114 ударов. Под обстрел попали населенные пункты Журавлевка, Солнцевка, Наумовка, Новая Деревня и другие.
Накануне силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщает «Радиоточка НСН».
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