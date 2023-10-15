Гладков: на подлете к Белгороду сбили две воздушные цели

Система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Старовойт: над Курской областью сбиты 12 беспилотников Украины

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Данные о последствиях на земле уточняются, отметил губернатор.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 14 октября нанесли по Белгородской области 114 ударов. Под обстрел попали населенные пункты Журавлевка, Солнцевка, Наумовка, Новая Деревня и другие.

Накануне силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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