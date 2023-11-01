Над Белгородской областью сработала российская система ПВО

В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала российская система ПВО, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, система ПВО сбила беспилотник самолетного типа около поселка Батрацкая Дача.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее системы ПВО перехватили два украинских БПЛА в Курской области, напоминает ОТР.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаВСУПВОБелгородская область

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