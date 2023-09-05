Минобороны РФ: средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью
5 сентября 202321:24
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел около девяти вечера 5 сентября.
Накануне российские силы ПВО сбили в небе над Курской областью украинский беспилотник.
Ранее полковник запаса Павел Калмыков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» указал на незаурядность новых дронов ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru