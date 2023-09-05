Минобороны РФ: средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ до 225 бойцов на донецком направлении

В оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел около девяти вечера 5 сентября.

Накануне российские силы ПВО сбили в небе над Курской областью украинский беспилотник.

Ранее полковник запаса Павел Калмыков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» указал на незаурядность новых дронов ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФБелгородская областьПВОВСУ

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